Kaçak kazı yapanlara suçüstü

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisindeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, S.Ö, O.Ş, Y.S, R.Ö, D.K, M.B, E.B, Y.T, H.A, H.K. ve C.A'yı kepçe ile kazı yaparken yakaladı.

Kazı yapılan yerde yaklaşık 15 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde çukur açıldığı ve çıkarılan toprakların içinde tarihi sütun ve sütün başı kalıntılarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.