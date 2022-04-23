Kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 23.04.2022, 10:13
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Halaçlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Kazı yapan şüpheliler F.K. ve Ö.G. suçüstü yakaladı.
Define aradıkları belirlenen zanlıların kazıda kullandıkları 2 el dedektörü, 3 arama başlığı ve 2 arama çubuğuna el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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