Kaçak ilaç operasyonu! Piyasa değeri 3 milyon dolar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda kaçak yollardan getirilen kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet ilaç ele geçirdi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan getirilen kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.G. ve L.T. isimli kişilerin, kaçak yollardan getirdikleri kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçları Türkiye'de sahte barkodla piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Zeytinburnu'nda depo olarak kullanılan bir adrese operasyon yaptı. Depoda yapılan aramalarda, başta kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Ekipler yaptıkları incelemede, ilaçların orijinal olduğu ancak ülkeye yasadışı yollardan getirildiğini, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiğini tespit etti. Ekipler, piyasa değeri 3 milyon olan ilaçlara el koydu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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