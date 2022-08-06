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Kaçak dağ keçisi avına 507 bin 800 lira ceza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.

Genel 06.08.2022, 16:38
Kaçak dağ keçisi avına 507 bin 800 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.

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