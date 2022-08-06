Kaçak dağ keçisi avına 507 bin 800 lira ceza
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.
Genel 06.08.2022, 16:38
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.
Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.
29
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Fulham
|1
|1
|3. Liverpool
|1
|1
|4. Bournemouth
|0
|0
|5. Aston Villa
|0
|0
|6. Brentford
|0
|0
|7. Brighton
|0
|0
|8. Chelsea
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Ham United
|0
|0
|19. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|20. Crystal Palace
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0