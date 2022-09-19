Kabataş-Bağcılar tramvayında seferler aksadı
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu. Bölgede yapılan çalışmaların ardından seferler normale döndü.
Genel 19.09.2022, 08:14 19.09.2022, 08:29
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kara yolu aracı kazası meydana geldiği belirtildi.
Hattın seferleri bir süreliğine Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Sefer yapılamayan Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildi.
Bölgede yapılan çalışmaların ardından seferler normale döndü.
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