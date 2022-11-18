Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.