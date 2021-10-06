JASAT engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlıyı 12 yıl sonra yakaladı
Kastamonu'da 2009 yılında engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı 12 yıl sonra JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası ile yapılan şikayet sonucu Araç Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Olayın ardından hamile kalan kadının bebeği ölü doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle bu kişiler beraat etti.
İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2021 yılı başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak başlattığı kapsamlı çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U'nun olayın faili olabileceği tespit edildi.
JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.
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