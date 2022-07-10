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Japon antrenör Okada emekliliğini Türkiye'de geçirmek istiyor

Japon futbol antrenörü Okada Seiji, emekli olunca ailesiyle, bir zamanlar top koşturduğu İzmir'in Çeşme bölgesine yerleşmeyi planlıyor.

Genel 10.07.2022, 09:46
Japon antrenör Okada emekliliğini Türkiye'de geçirmek istiyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Komazawa Üniversitesinde çalışan futbol koçu Okada, 1990'larda bulunduğu Ege sahillerini yad ediyor.

Çeşme'de o yıllarda tanıştığı Türk kızıyla iletişimi artırmak için kısa sürede öğrendiği Türkçesini unutmadığı gözlenen antrenör, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Güney Amerika'yı "uzak", Avrupa'yı "fiyatları yüksek" olarak niteleyen Okada, o dönem Türkiye'ye "futbol çıraklığı" yapmak için gittiğini belirtti.

"Türkler, Japonları seviyor, cana yakın ve fiyatları da ucuz" diyen Japon antrenör, Türkiye'de kulüplere gönderdiği 20'yi aşkın mektupta "Türk futbolunda çıraklık yapma isteğini" anlattığını ifade etti.

Olumlu yanıt aldığı Karşıyakaspor'u tercih ederek Türkiye'ye gittiğini kaydeden Okada, anlaşma sağlanamaması sonrası bölgesel takımlardan Çeşmespor'la iletişime geçtiğini söyledi.

Bu dönemde rehberlik kitapları okuduğunu belirten Okada, "yarınki maça gel" çağrısıyla antrenmanlarına katıldığı Çeşmespor'da bir yıl oynadığını aktardı.

"Maaş sadece 100 dolar. Lojman ve yemek bedava. Ben çok mutlu." şeklinde duygularını itiraf eden Okada, 1991'de Japonya'ya geri döndüğünü söyledi.

Türk kızı Cemile

5 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelerek, o dönem ismi değişen Çeşme Belediyespor'da oynadığını anlatan Okada, o dönemi üç kelimeyle "antrenman, deniz ve arkadaşlarım" şeklinde özetledi.

Okada, "Sakat varsa yerine, forvet yoksa forvet, orta saha yoksa orta saha, defans yoksa defans oynuyordum." diye konuştu.

"İstanbul ve İzmir büyükşehir ve çok arkadaşım yok, ancak Çeşme kırsal ve insanları nazik." diyen Okada, o yıllarda gönlünü Cemile adlı bir Türk kızına kaptırdığını dile getirdi.

Cemile ile konuşabilmek için Türkçesini geliştirdiğini anlatan Japon antrenör, "Güzel bir kızdı. Ben konuşmak istiyorum tabii, çok çabuk Türkçe öğrendim." diye konuştu.

Çay içip yürüyüş yaptıklarını hatırladığını kaydeden Okada, "21 yaşındaydım, Cemile'nin 18-19 yaşında olduğunu düşünmüştüm, 14-15 yaşında olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım." dedi.

O sırada Japonya'ya geri dönüş tarihinin yakın olduğunu belirten Okada, Cemile ile ayrılmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Emeklilik hayali

Zor seyahat ve hayat koşullarına rağmen Türkiye'ye yönelik kararında o dönem ailesinin kendisine tam destek verdiğini vurgulayan Okada, emeklilik dönemi için ailesiyle Türkiye hayali kurduğunu söyledi.

Okada, "O dönem Sovyetler vardı. Bangkok-Dubai-İstanbul üzerinden Türkiye'ye gidiliyordu. O zaman 24 saatti. Çok uzaktı. Şimdi 11-12 saat. Türkler çok nazik ve cana yakın. Uzak yakın fark etmez. Şimdi 53 yaşındayım. 12 yıl sonra 65 yaşında olup, emeklilik zamanımı Türkiye'de geçirmek istiyorum, Çeşme, Antalya ya da Kuzey Kıbrıs'ta" şeklinde konuştu.

Evlenmeden önce eşine Türkiye'de yaşayabileceklerine yönelik hayalini aktardığını belirten Okada, "İstanbul'da Japon çocuklar için okul da var. Hanım da düşündü, çocuk da gitmek istiyor. 65 yaşından sonra Türkiye iyi, çünkü emeklilik parası da var. Japonya'daki emeklilik parasıyla Türkiye'de yaşamak zor değil." dedi.

Duygusal tercih J1

Japonya 1. Futbol Ligi'nin (J1) seviyesi ve yabancı futbolculara yönelik değerlendirmede bulunan Okada, Avrupa kulüplerinden emekli futbolcuların parayı tercih ederek ülkesine geldiğini kaydetti.

İspanyol yıldız futbolcu Andres İniesta'nın 2018'de J1'e transfer olmasına yönelik Okada, "Avrupa'dan burası çok uzak. Ancak para güzel. Çin ligi gibi değil." diye konuştu.

38 yaşındaki İniesta'nın maaşının eski takımı Barcelona dönemindekine yakın olduğuna dikkati çeken Okada, "Emekli gibiler, İniesta, Podolski, David Villa, Brezilya futbolcuları, emekli gibiler." ifadelerini kullandı.

Okada, "Hakiki süper star Avrupa takımlarında oynar. Güzel teknikleri var. Onlar için çok kolay. (Kondisyonlarının) Yüzde 50-60'ıyla (Japonya'da) oynuyor. 5 yıl sonra Messi geldiğinde de onlar için kolay. Her zaman yürüyerek gol, frikikten gol atarlar." dedi.

#Okada Seiji #türkiye #emeklilik #Japonya
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