İzmir Valisi'nden derbi maçında yaralananlara ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe- Altay maçında yaralanan Göztepe taraftarı ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavisi süren Göztepe taraftarını ziyaret eden Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki yaralıya da geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Köşger, sosyal medyada bir takım spekülatif haberlerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların hiçbirisi doğru değil. Yani stadyumun dışında herhangi bir hadise vukua gelmedi. Yani taraftarların çatıştığı başka hadiselerin olduğu, başka yaralıların olduğu vesaire gibi bu haberlerin tamamı gerçek dışı, doğru değil. Her iki yaralımızın da tedavi süreçleri devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor."

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Vekili Prof. Dr Caner Çavdar da hastanelerinde müsabakada yaralanan taraftarın tedavi sürecinin takip ettiklerini belirterek, "Kendisine hastanemize gerekli olan her türlü müdahale yapılmıştır. Şu anda durumu stabildir. Fakat tabii ki 1-2 gün müşahede altında tutmak zorundayız." dedi.