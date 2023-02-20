İzmir’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Genel 20.02.2023, 10:38 20.02.2023, 10:34
Hafif ticari araç, Karşıyaka ile Konak ilçelerini bağlayan Altınyol'da Haşim Karakoyun yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet alev alırken, sürücü Karakoyun yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Haşim Karakoyun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
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