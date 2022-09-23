İzmir'deki yangın 2 işletmeye daha sıçradı
İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangın, 2 işletmeye daha sıçradı.
Genel 23.09.2022, 13:56
Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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