İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç yaşamını yitirdi
İzmir'de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Genel 04.11.2022, 16:28
Deprem sırasında Buca ilçesindeki 4 katlı binanın birinci katından atlayarak yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saral müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saral'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korkuya neden olmuştu. Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış, ilk tespitlere göre 20 kadar binada hasar oluşmuştu.
Depremde panik nedeniyle 64 kişi hastanelere başvurmuş, bunlardan 7'sinin tedavisine devam edildiği, Saral'ın durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
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