İzmir'de yan yatan yattaki 10 kişi kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lüks bir motor yat su alarak yan yattı. Yatta bulunan 10 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Genel 29.06.2022, 21:38
Seferihisar Doğanbey açıklarında bir motor yattan yardım ihbarı alındı.
Su alarak batmaya başlayan motor yatın olduğu bölgeye sahil güvenlik yönlendirildi.
Ekipler, yatta bulunan 10 kişi sahil güvenlik teknesine alarak kurtardı.
Yan yatan motor yat ise Sahil Güvenlik teknesi yedeğine alınarak Gümüldür Balıkçı Barınağı açıklarında karaya oturtuldu.
Kurtarılan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
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