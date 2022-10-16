İzmir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklu
İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
Genel 16.10.2022, 10:12
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde "tefecilik, hakaret ve tehdit" suçlarının örgütlü işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yönelik Karşıyaka İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, ajanda, av tüfeği ile 17 fişek, 2 bıçak, 20 tabanca fişeği, tapu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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