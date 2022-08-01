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İzmir'de tarım arazisinde yangın

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Genel 01.08.2022, 19:21
İzmir'de tarım arazisinde yangın

Dikili'de yerleşimden uzak tarım alanından henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazözle müdahale ediliyor.

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