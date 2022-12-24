İzmir'de 'şok evleri' operasyonu: 91 kişi yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" operasyon yapıldı. Düzenlene operasyonda 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 24.12.2022, 08:45
İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" düzenlenen operasyonda, 91 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarında Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı "şok evi" belirledi.
Ekiplerce adreslere yapılan operasyonda, 91 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yanlarında da 44 can yeleği ele geçirildi.
Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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