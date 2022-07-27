İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Genel 27.07.2022, 00:42
Alınan bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bahçe sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralanan Mehmet Nur Şemin, E.A., A.Y., H.C., M.E.B. ve K.A. isimli kadın ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Nur Şemin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan E.A. ile K.A. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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