İzmir'de servis minibüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü
İzmir'in Bergama ilçesinde servis minibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Genel 09.08.2022, 08:47
İzmir'in Bergama ilçesinde Yıldırım Çınar idaresindeki servis minibüsü, İzmir Çanakkale yolu Zeytindağ Kantar mevkisinde E.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan Bülent Kılıçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı sürücü Yıldırım Çınar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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