İzmir'de sahte ilaç operasyonu: 1 gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sahte ilaçlar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Genel 19.04.2022, 07:44
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Ç'nin ilçede sahte ilaç üretip ticaretini yaptığı yönünde ihbarı aldı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda B.Ç’ye ait depo ve araçta arama yapan ekipler, 16 bin 380 sahte tablet ilaç, 120 poşet şase ilaç ile 1041 cinsel içerikli ilaç ve çeşitli cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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