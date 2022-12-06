İzmir'de otogarda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir otogarında 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Genel 06.12.2022, 08:34
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otogara düzenledikleri operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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