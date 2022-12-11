İzmir'de mobilya fabrikası yangın
İzmir'in Torbalı ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Genel 11.12.2022, 09:09
Ayrancılar Mahallesi Sazyolu Sokak'taki ofis mobilyaları fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında, fabrika ile bahçesindeki kamyonette hasar oluştu.
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