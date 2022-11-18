İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 18.11.2022, 07:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.
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|14
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