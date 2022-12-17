İzmir'de kaza yapan araç eğlence mekanına daldı: 5 yaralı

Yeşillik Caddesi'nde ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.K'nin kullandığı plakalı otomobil, R.K'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil caddede bulunan eğlence mekanının girişine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler Y.K. ve R.K. ile otomobillerde ve eğlence mekanında bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.