İzmir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'in Menemen ilçesinde lastiği patlayan tır başka bir tır ve otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Genel 01.09.2022, 17:37
Kuzey Ege Otoyolu'nda İzmir'den Aliağa istikametine giden Onur Akyüz'ün kullandığı 55 ADK 064 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tır, önce aynı istikametteki Fahrettin A. (47) idaresindeki 45 AT 107 plakalı tıra, ardından Hidayet Y'nin kullandığı 16 CME 96 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tır sürücüsü Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilin sürücüsü H.Y. ile araçta bulunan M.Y, İ.Ö, Ç.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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