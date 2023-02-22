İzmir'de hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde D.K. yönetimindeki hafif ticari araç Anadolu Caddesinde seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Araç bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metrelik yükseklikten Doğançay Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan D.K. ve eşi L.K.'nin hafif yaralı olduğu anlaşıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.