İzmir'de fabrika yangını
İzmir'in Torbalı ilçesindeki Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında yangın çıktı.
Genel 23.09.2022, 13:03
İzmir'in Torbalı ilçesinde Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.
Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
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