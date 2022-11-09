İzmir'de eşini öldürdüğü suçlamasıyla aranan kişi yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü öne sürülen ve aranan K.Y. emniyet ekiplerince yakalandı.
22 Ekim'de Hülya Şellavcı Y'nin Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından şüpheli olarak aranan ve boşanma aşamasındaki eşi K.Y. Konak'ta gizlendiği bir arkadaşının evinde polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Gözaltına alınan K.Y. emniyete götürüldü.
Zanlının cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştirdiği öğrenildi.
Olay
Hülya Şellavcı Y, 22 Ekim'de Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi K.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Hülya Şellavcı Y'nin avukatı ve damadı Ensar Aktürk, şüpheli hakkında tazyik hapsi başvurusunun sonuçlanmaması nedeniyle kayınvalidesinin ölümünde ihmali olan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunmuştu.
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