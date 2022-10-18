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İzmir'de denize düşen balıkçı kayboldu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden denize düşen balıkçı kayboldu.

Genel 18.10.2022, 08:28 18.10.2022, 08:32
İzmir'de denize düşen balıkçı kayboldu

Gülbahçe Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Çakı ve Mustafa Bulut, balık avlamak için tekneyle denize açıldı.

Balıkçılardan Çakı, ağ atmak isterken denize düştü. Bunun üzerine arkadaşını kurtarmak isteyen Bulut da denize atladı. Rüzgarın da etkisiyle yüzmekte zorlanan Mustafa Bulut, çevredeki diğer balıkçılar tarafından sudan çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi sevk edildi. 

Bulut, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suda kaybolan Çakı'nın bulunması için deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan çalışma başlattı.

Ekipler bir süre sonra görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çalışmaya sabah başlamak üzere ara verdi.

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