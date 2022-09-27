İzmir'de bir iş yerine 2 saat içinde 2 molotofkokteylli saldırı

Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait bir iş yerinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.