İzmir'de aracına yakıt takviyesi yaparken otomobil çarpan sürücü öldü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki aracına yakıt takviyesi yaparken otomobil çarpan sürücü yaşamını yitirdi.
Genel 12.12.2022, 07:48
İsmail Akkol'un kullandığı hafif ticari aracın yakıtı, Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidi'nde tükendi.
Aracını yolun sağ şeridine park eden sürücü Akkol, yakındaki akaryakıt istasyonundan bidonla bir miktar yakıt alarak döndü.
Aracına yakıt takviyesi yapan Akkol'a, Y.B. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Akkol'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekipler, Y.B'yi gözaltına aldı.
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