İzmir'de 25 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir'de farklı tarihlerde düzenlenen 46 operasyonda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Genel 19.10.2022, 10:45
İzmir'de farklı tarihlerde düzenlenen 46 operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 24 ton 441 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin önüne geçilmesi amacıyla kentte değişik zamanlarda 46 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 24 ton 441 litre etil alkol, 950 litre sahte içki, 3 bin 880 bandrol, 7 bin 737 boş şişe, 4 bin 380 kapak, 30 bin 844 etiket, bin 379 şişe kaçak içki, 52 litre içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
Operasyonlarda 72 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Kaynak: AA
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