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İzmir'de 11 firari hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Genel 15.10.2022, 10:35
İzmir'de 11 firari hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlen operasyonlarda firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 7-14 Ekim'de Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalandı. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
#izmir #firari hükümlü
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