İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Genel 14.12.2022, 22:43
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 22 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Seferihisar ve Çeşme ilçelerindeki lastik botlardaki 22 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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