İzinsiz kazı yapanlara suçüstü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Genel 11.12.2021, 16:28
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahırtaş Mahallesi'ndeki Asar Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, H.K, T.A. ve E.K'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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