İYİ Parti Konya İl Başkanı yaşamını yitirdi
İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Genel 29.10.2022, 10:24
Tozoğlu (35) geçen ay aort damarının yırtılması nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmeye başladı.
Bir süre sonra durumu ağırlaşan Tozoğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Tozoğlu'nun naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.
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