İyi Parti aday listesi açıklandı
Son dakika.. İyi Parti aday listesi açıklandı... Listede AK Parti'den aday olan Tuğrul Türkeş'in kız kardeşi de yer aldı.
İyi Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı.
Açıklanan listede dikkat çeken birkaç isim var.
Onlardan biri de ağabeyi AK Parti Ankara 1. Sıra milletvekili adayı olan Tuğrul Türkeş'in kız kardeşi oldu.
işte İyi Parti milletvekili aday listesi:
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.
Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
İYİ PARTİ ADAY LİSTESİ TAM LİSTE
İyi Parti'nin aday listesi tam liste şöyle:
|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY
SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|1
|AYYÜCE
|TÜRKEŞ
|ADANA
|2
|BİLAL
|BİLİCİ
|ADANA
|3
|GÖKTÜRK
|BOYVADAOĞLU
|ADANA
|4
|MEHMET SERTAÇ
|DURAK
|ADANA
|5
|ŞULE
|GÖK TÜDEŞ
|ADANA
|6
|REMZİ OĞUZ
|YILMAZ
|ADANA
|7
|BURAK
|YİĞENOĞLU
|ADANA
|8
|İSA
|AYANOĞLU
|ADANA
|9
|BAHADIR
|CEYHANLI
|ADANA
|10
|ERDİNÇ
|ANTEPÜZÜMÜ
|ADANA
|11
|NİHAL
|AĞCA
|ADANA
|12
|ERKAN
|CAN
|ADANA
|13
|ERCAN
|ATALAY
|ADANA
|14
|SİNEM
|ULUDAMAR
|ADANA
|15
|HÜLYA
|AKKÖZ
|ADIYAMAN
|1
|ADIYAMAN
|2
|ADIYAMAN
|3
|ADIYAMAN
|4
|ADIYAMAN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HAKAN ŞEREF
|OLGUN
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA ENİS
|ARABACI
|AFYONKARAHİSAR
|3
|SAFFET
|ACAR
|AFYONKARAHİSAR
|4
|OKŞAN ULUSOY
|EFE
|AFYONKARAHİSAR
|5
|GÖNÜL
|AR GÜNGÖR
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM
|ACAR
|AĞRI
|1
|ÖZHAN
|KOÇİNTAR
|AĞRI
|2
|METİN
|AYDEMİR
|AĞRI
|3
|KENAN
|KAÇMAZ
|AĞRI
|4
|ÇAĞDAŞ
|ÇELİK
|AMASYA
|1
|İBRAHİM
|MERMER
|AMASYA
|2
|MEHMET
|KİP
|AMASYA
|3
|HİKMET RUŞEN
|MENEKŞE
|ANKARA-1
|1
|KORAY
|AYDIN
|ANKARA-1
|2
|AHMET EŞREF
|FAKIBABA
|ANKARA-1
|3
|KEVSER
|OFLUOĞLU
|ANKARA-1
|4
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|5
|MİNE
|BAŞ
|ANKARA-1
|6
|BURÇİN
|ÇİÇEK
|ANKARA-1
|7
|METEHAN
|ERDEM
|ANKARA-1
|8
|OSMAN
|TOPAL
|ANKARA-1
|9
|ONUR
|HONDOROĞLU
|ANKARA-1
|10
|ECE ÖZEN
|AKAN
|ANKARA-1
|11
|AHMET
|ALTIPARMAK
|ANKARA-1
|12
|AHMET
|ERENOĞLU
|ANKARA-1
|13
|MUHAMMET
|ECEL
|ANKARA-2
|1
|ADNAN
|BEKER
|ANKARA-2
|2
|SEDAT
|AKSAKALLI
|ANKARA-2
|3
|UĞURHAN FERUDUN BERAT
|TİRYAKİ
|ANKARA-2
|4
|FATMA
|ÖZKAN
|ANKARA-2
|5
|MUHARREM
|BEŞİR
|ANKARA-2
|6
|RAMAZAN
|DEĞERLİ
|ANKARA-2
|7
|ERDOĞAN
|YILDIRIM
|ANKARA-2
|8
|FATMA GÜLÜMSER
|BİROL
|ANKARA-2
|9
|NADİR
|ÇETİNKAYA
|ANKARA-2
|10
|ÖZCAN
|DAĞGEÇ
|ANKARA-2
|11
|ELMAS
|YAĞMUR
|ANKARA-3
|1
|YÜKSEL
|ARSLAN
|ANKARA-3
|2
|KÜRŞAD
|ZORLU
|ANKARA-3
|3
|FATİH
|KOCA
|ANKARA-3
|4
|SEVİN
|ÇAĞLAYAN
|ANKARA-3
|5
|TAMER
|KAYAALP
|ANKARA-3
|6
|SERDAR
|SARGIN
|ANKARA-3
|7
|MEHMET
|ARSLAN
|ANKARA-3
|8
|KADRİYE
|ÜNLER
|ANKARA-3
|9
|BERNA
|ŞAHİN
|ANKARA-3
|10
|SEVGİ
|YALAV
|ANKARA-3
|11
|MUSTAFA TOLGA
|ÖZTÜRK
|ANKARA-3
|12
|MEHTAP
|DEMİRHAN ÖZDEMİR
|ANTALYA
|1
|UĞUR
|POYRAZ
|ANTALYA
|2
|AYKUT
|KAYA
|ANTALYA
|3
|ALİ ADNAN
|KAYA
|ANTALYA
|4
|AYŞEN
|KURT
|ANTALYA
|5
|SERKAN
|TETİK
|ANTALYA
|6
|İLHAMİ
|OKUDAN
|ANTALYA
|7
|MEHMET
|BAŞARAN
|ANTALYA
|8
|NESRİN
|ÜNAL
|ANTALYA
|9
|MUSA
|ERTUĞAN
|ANTALYA
|10
|MESUT
|YILMAZ
|ANTALYA
|11
|DURMUŞ
|KAPLAN
|ANTALYA
|12
|ARİF
|KOCABIYIK
|ANTALYA
|13
|BAŞAK
|KARATAŞ
|ANTALYA
|14
|DURMUŞ ALİ
|ARSLAN
|ANTALYA
|15
|NEŞE
|TOKER
|ANTALYA
|16
|LEVENT
|ÖZDEMİR
|ANTALYA
|17
|HATİCE
|AVCI
|ARTVİN
|1
|HAMZA
|GEZMİŞ
|ARTVİN
|2
|HÜSEYİN
|IŞIK
|AYDIN
|1
|ÖMER
|KARAKAŞ
|AYDIN
|2
|AHMET
|ERTÜRK
|AYDIN
|3
|TUĞÇE
|CANPOLAT YILMAZ
|AYDIN
|4
|ERHAN
|ALGAN
|AYDIN
|5
|SEMRA
|YÜCEL
|AYDIN
|6
|FEVZİ
|KÖSE
|AYDIN
|7
|CEMAL
|SARI
|AYDIN
|8
|PINAR
|ÖNCER
|BALIKESİR
|1
|TURHAN
|ÇÖMEZ
|BALIKESİR
|2
|ÖZLEM
|URAL
|BALIKESİR
|3
|NEDİM
|TUNA
|BALIKESİR
|4
|KAMİL GÜLTEKİN
|ÖZTÜRK
|BALIKESİR
|5
|NİLGÜN
|BAŞARAN
|BALIKESİR
|6
|MUSTAFA LEMİ
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|7
|METİN
|ÖZGÜR
|BALIKESİR
|8
|KEMAL
|GİRGİN
|BALIKESİR
|9
|MEHMET
|ÇALIK
|BİLECİK
|1
|HALİL
|AYDOĞDU
|BİLECİK
|2
|EREN
|GÜVEN
|BİNGÖL
|1
|HASAN
|KIZILBOĞA
|BİNGÖL
|2
|SEMA
|TANİN
|BİNGÖL
|3
|AHMET
|ARPA
|BİTLİS
|1
|EDİP SAFTER
|GAYDALI
|BİTLİS
|2
|LEVENT
|NASIR
|BİTLİS
|3
|MAŞALLAH
|ASLAN
|BOLU
|1
|AHMET
|ÖRNEKBAŞ
|BOLU
|2
|İRFAN
|BAYAR
|BOLU
|3
|SUAT
|ORHAN
|BURDUR
|1
|FARUK
|ERKAN
|BURDUR
|2
|SAFA
|SÖNMEZ
|BURDUR
|3
|MEHMET
|YAVAŞ
|BURSA-1
|1
|YÜKSEL SELÇUK
|TÜRKOĞLU
|BURSA-1
|2
|SEVİNÇ
|ATABAY
|BURSA-1
|3
|YÜKSEL
|YILMAZ
|BURSA-1
|4
|ŞEYDA
|ŞAHİN
|BURSA-1
|5
|YAHYA
|BAHADIR
|BURSA-1
|6
|BİRGÜL
|YILDIZ GÜNAY
|BURSA-1
|7
|RESÜL
|KAPLAN
|BURSA-1
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|9
|EVREN
|ŞAHİN
|BURSA-1
|10
|FEYZA
|TEMEL
|BURSA-2
|1
|HASAN
|TOKTAŞ
|BURSA-2
|2
|İBRAHİM
|ALAGÖZ
|BURSA-2
|3
|ORHAN
|ÖZER
|BURSA-2
|4
|SERMİN CAN
|ÖZENSOY
|BURSA-2
|5
|ERDAL
|AY
|BURSA-2
|6
|HATİCE
|DENİZ
|BURSA-2
|7
|ZAFER
|MİLLİ
|BURSA-2
|8
|OSMAN ATALAY
|AKMAN
|BURSA-2
|9
|ENVER
|YENİÇERİ
|BURSA-2
|10
|DİLEK
|DURAK
|ÇANAKKALE
|1
|RIDVAN
|UZ
|ÇANAKKALE
|2
|CENGİZ
|YALÇIN
|ÇANAKKALE
|3
|ZİŞAN
|ÖZAYDIN
|ÇANAKKALE
|4
|MEVLÜT
|İNANÇ
|ÇANKIRI
|1
|MEHMET ALİ
|KARAMEMİŞ
|ÇANKIRI
|2
|OYA
|YAKIN
|ÇORUM
|1
|ÇORUM
|2
|ÇORUM
|3
|ÇORUM
|4
|DENİZLİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|DENİZLİ
|2
|İBRAHİM
|ŞENEL
|DENİZLİ
|3
|KADİR
|TATIK
|DENİZLİ
|4
|ŞEBNEM
|BABABALIM YAĞCI
|DENİZLİ
|5
|UĞUR
|ÇİZMECİOĞLU
|DENİZLİ
|6
|VEYSEL
|KARAÇOR
|DENİZLİ
|7
|NAZLI
|YAŞATÜRK
|DİYARBAKIR
|1
|VEJDİN
|ENSARİOĞLU
|DİYARBAKIR
|2
|MUSTAFA ŞENAY
|CANORUÇ
|DİYARBAKIR
|3
|ERDAL
|YILMAZ
|DİYARBAKIR
|4
|HÜSEYİN
|GÜRAN
|DİYARBAKIR
|5
|SEÇİL
|AKIN
|DİYARBAKIR
|6
|MEHMET EMİN
|EKİN
|DİYARBAKIR
|7
|AHMET
|BAŞARİ
|DİYARBAKIR
|8
|KENAN
|KAYA
|DİYARBAKIR
|9
|EMRULLAH
|ÇERİ
|DİYARBAKIR
|10
|YAKUP
|ÖZKAYA
|DİYARBAKIR
|11
|NAZIM
|KAYA
|DİYARBAKIR
|12
|ERKAN
|YILMAZ
|EDİRNE
|1
|MEHMET
|AKALIN
|EDİRNE
|2
|DİLEK
|KIRMIZI
|EDİRNE
|3
|HASAN HAKAN
|ŞAHİN
|EDİRNE
|4
|HÜSEYİN
|ERKİN
|ELAZIĞ
|1
|İRFAN
|SÖNMEZ
|ELAZIĞ
|2
|YÜKSEL
|ERCAN
|ELAZIĞ
|3
|ABDULKERİM
|EFLATUN
|ELAZIĞ
|4
|ŞENAY
|ALADAĞ DEMİREL
|ELAZIĞ
|5
|NAHİT
|BAYKARA
|ERZİNCAN
|1
|ERZİNCAN
|2
|ERZURUM
|1
|ZEKAİ
|KAYA
|ERZURUM
|2
|MELİH
|KIRKPINAR
|ERZURUM
|3
|FATMA CANAN
|UÇAR
|ERZURUM
|4
|FATİH
|ARAS
|ERZURUM
|5
|FATİH
|KARATAŞ
|ERZURUM
|6
|ESRA
|AKPINAR
|ESKİŞEHİR
|1
|İDRİS NEBİ
|HATİPOĞLU
|ESKİŞEHİR
|2
|ÖZLEM
|AYRANCI
|ESKİŞEHİR
|3
|MELİH
|AYDIN
|ESKİŞEHİR
|4
|ÖMER İBRAHİM
|SAYIN
|ESKİŞEHİR
|5
|HAKAN
|KAYMAK
|ESKİŞEHİR
|6
|YAĞMUR
|GÜRSÖĞÜT
|GAZİANTEP
|1
|MEHMET MUSTAFA
|GÜRBAN
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET
|AY
|GAZİANTEP
|3
|MEHMET
|ÖZBERK
|GAZİANTEP
|4
|MEDİNE İLAY
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|5
|MUSTAFA
|ALTUNBAŞ
|GAZİANTEP
|6
|MEHMET MURAT
|YAPRAK
|GAZİANTEP
|7
|MESUT
|NİZİPLİOĞLU
|GAZİANTEP
|8
|SEMA
|ALBAYRAM
|GAZİANTEP
|9
|MEHMET ALİ
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|10
|TİBET
|EKİNCİ
|GAZİANTEP
|11
|OKTAY
|İYİSARAÇ
|GAZİANTEP
|12
|NERMİN
|TUZCU
|GAZİANTEP
|13
|HASAN
|ALPDOĞAN
|GAZİANTEP
|14
|ABUBEKİR
|TEK
|GİRESUN
|1
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|GİRESUN
|2
|HAKAN
|BEKTAŞ
|GİRESUN
|3
|KAYA
|YILDIZ
|GİRESUN
|4
|MUSTAFA
|DİZDAR
|GÜMÜŞHANE
|1
|MUZAFFER
|ALTIPARMAK
|GÜMÜŞHANE
|2
|BEDRİ
|AĞAÇ
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ADNAN ŞEFİK
|ÇİRKİN
|HATAY
|2
|GÖKHAN
|ZAN
|HATAY
|3
|GÜLÜMSER
|CEYLAN KÖLE
|HATAY
|4
|SARPER
|DAVUT
|HATAY
|5
|İLYAS
|UYGUR
|HATAY
|6
|MEHMET OĞUZ
|TURAN
|HATAY
|7
|AYLİN ANIL
|ARSLAN
|HATAY
|8
|OSMAN
|AĞCA
|HATAY
|9
|ÇAĞATAY
|KARAMANOĞLU
|HATAY
|10
|MUHAMMET MUSTAFA
|BALCI
|HATAY
|11
|TUNA EBRU
|ÖZDEMİR
|ISPARTA
|1
|AYLİN
|CESUR
|ISPARTA
|2
|TİMUÇİN
|KODAMAN
|ISPARTA
|3
|İSMET
|YILMAZ
|ISPARTA
|4
|FARUK
|TORUN
|MERSİN
|1
|BURHANETTİN
|KOCAMAZ
|MERSİN
|2
|AYDIN ENES
|SEYDANLIOĞLU
|MERSİN
|3
|ALİ
|ER
|MERSİN
|4
|ESRA
|KAHRAMAN
|MERSİN
|5
|ÖZER
|ÖZEL
|MERSİN
|6
|MEHMET
|TURGUT
|MERSİN
|7
|YÜKSEL
|ÇELİK
|MERSİN
|8
|ESİN
|ERKOÇ
|MERSİN
|9
|ALİ RIZA
|ÖZDENİZ
|MERSİN
|10
|MEHMET
|TÜRE
|MERSİN
|11
|MEHMET YUNUS
|SEVEN
|MERSİN
|12
|MUSTAFA
|ATEŞ
|MERSİN
|13
|HİLAL
|USTA
|İSTANBUL-1
|1
|NİMET
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|2
|BURAK
|AKBURAK
|İSTANBUL-1
|3
|MUSTAFA CİHAN
|PAÇACI
|İSTANBUL-1
|4
|BAVER
|MİROĞLU
|İSTANBUL-1
|5
|DURSUN
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|6
|TAHA ORHUN
|ERTÜRKMEN
|İSTANBUL-1
|7
|ALİ
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|İSTANBUL-1
|9
|RAŞİT EMİR
|SÜER
|İSTANBUL-1
|10
|MURAT
|KARAMAN
|İSTANBUL-1
|11
|VEDAT
|BAYRAM
|İSTANBUL-1
|12
|YÜCEL
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|13
|OĞUZHAN
|HASAR
|İSTANBUL-1
|14
|HATİCE DİLRUBA
|OĞULCUKLU
|İSTANBUL-1
|15
|CEVAT
|SARAÇ
|İSTANBUL-1
|16
|YÜCEL
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|17
|MERAL
|ALEMDAR
|İSTANBUL-1
|18
|AHMET
|ÇELEBİ
|İSTANBUL-1
|19
|AHMET SELÇUK
|CAN
|İSTANBUL-1
|20
|İHSAN ÖNDER
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-1
|21
|AYSEL
|KIRALİ
|İSTANBUL-1
|22
|HÜLYA
|ARICI
|İSTANBUL-1
|23
|UĞUR HÜSEYİN
|HASANÇEBİ
|İSTANBUL-1
|24
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|İSTANBUL-1
|25
|KADİR KÜRŞAT
|ARSLAN
|İSTANBUL-1
|26
|BÜLENT
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|27
|RAMAZAN
|UĞURAL
|İSTANBUL-1
|28
|MEHMET
|ERİŞEN
|İSTANBUL-1
|29
|ARİF
|TEVETOĞLU
|İSTANBUL-1
|30
|AYŞE
|KIRAÇ
|İSTANBUL-1
|31
|ERDAL
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|32
|SEDAT
|GÜRKAN
|İSTANBUL-1
|33
|SEVİM
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|34
|CELAL MAHMUT
|SOLAK
|İSTANBUL-1
|35
|NAZLI
|YURDUSEVEN
|İSTANBUL-2
|1
|MEHMET SATUK BUĞRA
|KAVUNCU
|İSTANBUL-2
|2
|SALİM
|ENSARİOĞLU
|İSTANBUL-2
|3
|BAHATTİN BAHADIR
|ERDEM
|İSTANBUL-2
|4
|ECE
|GÜNER
|İSTANBUL-2
|5
|HATİCE CEREN
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|6
|HATİCE
|KAYALI
|İSTANBUL-2
|7
|MÜJDAT
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-2
|8
|MUSTAFA
|YAZICI
|İSTANBUL-2
|9
|ABDULLAH
|ŞALCI
|İSTANBUL-2
|10
|ALİ
|ÇELİK
|İSTANBUL-2
|11
|FİSUN MEHLİKA
|TOCA
|İSTANBUL-2
|12
|İSMET
|KOÇAK
|İSTANBUL-2
|13
|ALİ
|AKGÜN
|İSTANBUL-2
|14
|ERİŞ
|CESUR
|İSTANBUL-2
|15
|BARBAROS HAYRETTİN
|MAHİROĞULLARI
|İSTANBUL-2
|16
|ERHAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-2
|17
|BİLAL
|UZUN
|İSTANBUL-2
|18
|GÖKHAN
|KARGI
|İSTANBUL-2
|19
|HASAN
|HOŞBEN
|İSTANBUL-2
|20
|RAİF
|GÜLER
|İSTANBUL-2
|21
|ASLIHAN
|ELİBOL
|İSTANBUL-2
|22
|YILMAZ
|DAĞDELEN
|İSTANBUL-2
|23
|MUSTAFA ALKAN
|KÜÇÜKLER
|İSTANBUL-2
|24
|NAZLI ASPAY
|ŞENER
|İSTANBUL-2
|25
|AFFAN MAHMUT
|KEÇECİ
|İSTANBUL-2
|26
|ARZU
|BAŞKAN
|İSTANBUL-2
|27
|ÖMER LÜTFİ
|ÖZENÇ
|İSTANBUL-3
|1
|ERSİN
|BEYAZ
|İSTANBUL-3
|2
|SEYİTHAN
|İZSİZ
|İSTANBUL-3
|3
|AYŞE SİBEL
|YANIKÖMEROĞLU
|İSTANBUL-3
|4
|ŞÜKRÜ
|KULEYİN
|İSTANBUL-3
|5
|CELAL
|KARAPINAR
|İSTANBUL-3
|6
|HAMZA
|YURTSEVER
|İSTANBUL-3
|7
|ALİ
|KIDIK
|İSTANBUL-3
|8
|MEHTAP NAZAN
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|9
|METİN
|BOZKURT
|İSTANBUL-3
|10
|FEVZİ FATİH
|OĞUZ
|İSTANBUL-3
|11
|ETHEM
|BAYKAL
|İSTANBUL-3
|12
|ÜLKÜ
|AYAYDIN
|İSTANBUL-3
|13
|DOĞAN
|AVCI
|İSTANBUL-3
|14
|ADNAN SİNAN
|ÇAKIROĞLU
|İSTANBUL-3
|15
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|İSTANBUL-3
|16
|METE
|KOCA
|İSTANBUL-3
|17
|SURURİ
|KARABAL
|İSTANBUL-3
|18
|NAZMİYE
|İZGİN
|İSTANBUL-3
|19
|SEVİNÇ
|GÜMÜŞ
|İSTANBUL-3
|20
|MEHMET ALİ
|UYKUR
|İSTANBUL-3
|21
|ZEKİ
|BULGAN
|İSTANBUL-3
|22
|ARZU
|ÖNŞEN
|İSTANBUL-3
|23
|ŞULE AĞAÇAYAK
|ERSOY
|İSTANBUL-3
|24
|HÜRANA
|GÜNGÖR
|İSTANBUL-3
|25
|MELİHA
|APAYDIN
|İSTANBUL-3
|26
|ARZU
|ŞİMŞEK
|İSTANBUL-3
|27
|BUSE
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|28
|MERYEM TANRIVERDİ
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|29
|ATAKAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-3
|30
|HASAN
|KAYA
|İSTANBUL-3
|31
|ŞEREF
|TAMTÜRK
|İSTANBUL-3
|32
|ASİYE
|KÜÇÜKYILMAZ
|İSTANBUL-3
|33
|BURAK
|USTALI
|İSTANBUL-3
|34
|KÜRŞAT
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|35
|SELMA
|SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
|İSTANBUL-3
|36
|FİLİZ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|1
|DURSUN MÜSAVAT
|DERVİŞOĞLU
|İZMİR-1
|2
|ÜMİT
|ÖZLALE
|İZMİR-1
|3
|ÖZTÜRK
|KESKİN
|İZMİR-1
|4
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-1
|5
|ALİ
|TOPÇU
|İZMİR-1
|6
|FİGEN
|YILDIRIM
|İZMİR-1
|7
|LÜTFİ İLTERİŞ
|ÖNEY
|İZMİR-1
|8
|İSMAİL AYBARS
|AKSOY
|İZMİR-1
|9
|ASLAN
|SEZGİN
|İZMİR-1
|10
|GİZEM
|ALBAŞ
|İZMİR-1
|11
|KAAN
|ALTINDAĞ
|İZMİR-1
|12
|MURAT
|ÇAKAR
|İZMİR-1
|13
|HASAN
|YILDIZ
|İZMİR-1
|14
|GÜLŞAH
|SAKAR
|İZMİR-2
|1
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|İZMİR-2
|2
|YİĞİT
|KARAKIŞ
|İZMİR-2
|3
|ARZU
|YILDIRIM
|İZMİR-2
|4
|TAMER
|CÜCÜ
|İZMİR-2
|5
|DİNÇER
|IŞIKTAŞ
|İZMİR-2
|6
|MÜJDE HARPUT
|APAK
|İZMİR-2
|7
|MÜMİN
|YALÇINKAYA
|İZMİR-2
|8
|YELİZ
|ÇULHA
|İZMİR-2
|9
|BÜLENT
|UYGUR
|İZMİR-2
|10
|MİRAN
|BACGEROĞLU
|İZMİR-2
|11
|MUSTAFA NURİ
|DENİZ
|İZMİR-2
|12
|NAZLI BUKET
|KARASU
|İZMİR-2
|13
|MEHMET HALİS
|KÖSE
|İZMİR-2
|14
|MEHMET EMİN
|CANTÜRK
|KARS
|1
|ALPASLAN
|YÜCE
|KARS
|2
|AYTAÇ ERMAN
|KESGİN
|KARS
|3
|AYŞE
|TARLAK YILMAZ
|KASTAMONU
|1
|AHMET
|KATAR
|KASTAMONU
|2
|METİN
|ATEŞ
|KASTAMONU
|3
|MUSTAFA
|GÜVENÇ
|KAYSERİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|KAYSERİ
|2
|ABDULLAH İLKER
|SUNGUR
|KAYSERİ
|3
|HÜSEYİN CENGİZ
|GÜRBÜZ
|KAYSERİ
|4
|BETÜL
|TOSUN
|KAYSERİ
|5
|KAZIM
|YÜCEL
|KAYSERİ
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|KAYSERİ
|7
|SÜLEYMAN
|BOZKURT
|KAYSERİ
|8
|MEHMET SEBATİ
|ATAMAN
|KAYSERİ
|9
|SEDAT
|KILINÇ
|KAYSERİ
|10
|BELGÜZAR
|KILIÇ
|KIRKLARELİ
|1
|TÜRKER
|YÖRÜKÇÜOĞLU
|KIRKLARELİ
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|KIRKLARELİ
|3
|HİLMİ
|KAHRAMAN
|KIRŞEHİR
|1
|TURAN
|YILDIRIM
|KIRŞEHİR
|2
|ASAF
|KAYAOĞLU
|KOCAELİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|KOCAELİ
|2
|ŞANBAZ
|YILDIZ
|KOCAELİ
|3
|MEHMET KAMİL
|ŞİRİN
|KOCAELİ
|4
|PELİN
|FİLİZ COŞTUR
|KOCAELİ
|5
|NESLİ GÖKÇE
|KONDU ÇAĞLAYAN
|KOCAELİ
|6
|ALİPAŞA
|NAİPOĞLU
|KOCAELİ
|7
|ABDULKADİR
|ERBAĞCI
|KOCAELİ
|8
|YÜKSEL
|ERCAN
|KOCAELİ
|9
|ÖZHAN AŞKIN
|ÖZTÜRK
|KOCAELİ
|10
|HASAN
|SIR
|KOCAELİ
|11
|SEDA
|BÜYÜKKARA
|KOCAELİ
|12
|GÜZİN AŞKIN
|ALPARSLAN ATALI
|KOCAELİ
|13
|AŞKIN
|ÖZÖN
|KOCAELİ
|14
|SAVAŞ
|EMİNOĞLU
|KONYA
|1
|ÜNAL
|KARAMAN
|KONYA
|2
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|KONYA
|3
|SELİN
|TOZOĞLU
|KONYA
|4
|OSMAN
|FEDAİ
|KONYA
|5
|SÜLEYMAN
|ŞENOL
|KONYA
|6
|YAŞAR
|YAMAN
|KONYA
|7
|TOLUNAY
|ÖZÇELİK
|KONYA
|8
|ESRA
|TOTAN
|KONYA
|9
|NURİ
|ÜNALAN
|KONYA
|10
|ERHAN
|GÖKMEN
|KONYA
|11
|HASAN HÜSEYİN
|HADİMLİ
|KONYA
|12
|ADNAN
|AYYILDIZ
|KONYA
|13
|İSMAİL
|AFŞAR
|KONYA
|14
|İBRAHİM
|ÇALIŞKAN
|KONYA
|15
|SEMA
|VADİ
|KÜTAHYA
|1
|ORHAN
|ÖZATİK
|KÜTAHYA
|2
|SEYDİ
|KARAKUŞ
|KÜTAHYA
|3
|EROL
|ERTÜRK
|KÜTAHYA
|4
|NURCAN
|DUYGU
|KÜTAHYA
|5
|TANSU
|COŞKUN
|MALATYA
|1
|ŞEYHMUS
|GÖÇMEZ
|MALATYA
|2
|ATİLLA
|ŞAHİN
|MALATYA
|3
|ELİF
|APOHAN
|MALATYA
|4
|SELÇUK
|HAN
|MALATYA
|5
|METİN
|KAPIDERE
|MALATYA
|6
|MENİJE NUR
|ÖZCAN
|MANİSA
|1
|ŞENOL
|SUNAT
|MANİSA
|2
|HASAN
|ERYILMAZ
|MANİSA
|3
|FİLİZ TUĞÇE
|AYRANCI İPLİKÇİ
|MANİSA
|4
|MEHMET
|KOÇ
|MANİSA
|5
|GÜRHAN
|ÖZCAN
|MANİSA
|6
|ORKUN
|ŞIKTAŞLI
|MANİSA
|7
|ASLI
|ÖZ
|MANİSA
|8
|KAZIM
|ÖZSOY
|MANİSA
|9
|BİRGÜL
|BOZKURT
|MANİSA
|10
|MEHMET
|DOĞAN
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|AHMET
|ÇABUKEL
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|NESLİHAN
|KOCA NERGİZ
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|ZİYA
|DUMLUPINAR
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|BURAK
|SERT
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ŞEYMA
|AYTEMİZ ARSLANTÜRK
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|İRFAN MERT
|YIKAN
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|EMİNE
|LEBLEBİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|SERDAL
|KURTOĞLU
|MARDİN
|1
|ENVER
|ABEŞ
|MARDİN
|2
|SONGÜL
|SADİOĞLU
|MARDİN
|3
|ABDULLAH
|KARAKEÇİ
|MARDİN
|4
|ABDULMUTALİP
|IRMAK
|MARDİN
|5
|ŞEYHMUS
|MUSAOĞLU
|MARDİN
|6
|AZİZ ARDA
|UĞUR
|MUĞLA
|1
|METİN
|ERGUN
|MUĞLA
|2
|BEHÇET
|SAATCI
|MUĞLA
|3
|MEHMET
|TOSUN
|MUĞLA
|4
|GÜLGÜN
|ÇOLAKOĞLU
|MUĞLA
|5
|AYFER
|İLHAN ÖÇER
|MUĞLA
|6
|TULGAY
|HASAR
|MUĞLA
|7
|ÖMER
|KAYA
|MUŞ
|1
|MÜMTAZ
|YAVUZ
|MUŞ
|2
|UMUT DENİZ
|GÜNEYSU
|MUŞ
|3
|EFEKAN
|KEMALOĞLU
|NEVŞEHİR
|1
|RASİM
|ARI
|NEVŞEHİR
|2
|MESUT
|ERDOĞAN
|NEVŞEHİR
|3
|AYŞE
|GÖL MIHÇI
|NİĞDE
|1
|MÜMİN
|İNAN
|NİĞDE
|2
|OLGUN
|EYTEMİŞ
|NİĞDE
|3
|FETDAH
|GÜLTEKİN
|ORDU
|1
|İDRİS NAİM
|ŞAHİN
|ORDU
|2
|ONUR
|ŞAHİN
|ORDU
|3
|ÇİĞDEM ÇELENK
|KARAKAYA
|ORDU
|4
|MURAT
|VARDAL
|ORDU
|5
|EBRU
|AVCI BAŞARAN
|ORDU
|6
|FEYZA NUR
|YALÇIN ÖNER
|RİZE
|1
|RİZE
|2
|RİZE
|3
|SAKARYA
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|SAKARYA
|2
|SELÇUK
|KILIÇASLAN
|SAKARYA
|3
|ARZU
|AKÇALIŞKAN
|SAKARYA
|4
|EDİZ SERDİP
|DOKUMACI
|SAKARYA
|5
|DUYGU
|ÇETİNKAYA ACAR
|SAKARYA
|6
|YUNUS
|AYDEMİR
|SAKARYA
|7
|ALPER
|ALPAY
|SAKARYA
|8
|HAKAN
|BAYKAL
|SAMSUN
|1
|ERHAN
|USTA
|SAMSUN
|2
|İMREN NİLAY
|TÜFEKÇİ
|SAMSUN
|3
|AHMET
|KARKUCAK
|SAMSUN
|4
|YUNUS
|GÜN
|SAMSUN
|5
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|6
|HALİL İBRAHİM
|YALGIN
|SAMSUN
|7
|EFE
|AYDIN
|SAMSUN
|8
|UFUK
|GÜLŞEN
|SAMSUN
|9
|KAZIM CAN
|ŞEN
|SİİRT
|1
|İLHAN
|YİĞİT
|SİİRT
|2
|SERVET
|TARDUŞ
|SİİRT
|3
|ABDULMECİT
|NAS
|SİNOP
|1
|YILMAZ
|ŞANLAN
|SİNOP
|2
|BAKİ
|TAŞKIRAN
|SİVAS
|1
|CELAL
|DAĞGEZ
|SİVAS
|2
|AHMET
|BOZDOĞAN
|SİVAS
|3
|SERAP
|BOZPOLAT AYAN
|SİVAS
|4
|MERVE
|YILDIZ YARAY
|SİVAS
|5
|TOLGA
|SAY
|TEKİRDAĞ
|1
|SELCAN
|HAMŞIOĞLU
|TEKİRDAĞ
|2
|SERTAÇ
|ALKAYA
|TEKİRDAĞ
|3
|HAZIM TAMER
|DODURKA
|TEKİRDAĞ
|4
|ZEKİ
|UZUN
|TEKİRDAĞ
|5
|AYNUR
|ÇEŞMELİLER
|TEKİRDAĞ
|6
|ŞERAFETDİN
|TERZİ
|TEKİRDAĞ
|7
|MEHMET İLKER
|ATASEVER
|TEKİRDAĞ
|8
|CEM
|CAVCAR
|TOKAT
|1
|FATİH
|DEMİRKOL
|TOKAT
|2
|MURAT TOYCAN
|SELÇUK
|TOKAT
|3
|ALİ
|KARACA
|TOKAT
|4
|ŞADAN
|İPKİN
|TOKAT
|5
|MUHAMMET ALPEREN
|ELDEMİR
|TRABZON
|1
|YAVUZ
|AYDIN
|TRABZON
|2
|ASLAN
|GÜNER
|TRABZON
|3
|SERPİL
|AKÇAY
|TRABZON
|4
|TAHSİN
|AKYÜZ
|TRABZON
|5
|AKIN
|ÇELİK
|TRABZON
|6
|BÜLENT
|ARSLAN
|TUNCELİ
|1
|ROZAN ALİ
|FAYIK
|ŞANLIURFA
|1
|EMİN
|YETİM
|ŞANLIURFA
|2
|MUHAMMET ALİ
|ARUSOĞLU
|ŞANLIURFA
|3
|MUSA
|MANGAL
|ŞANLIURFA
|4
|MAHMUT
|SUBAŞI
|ŞANLIURFA
|5
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|6
|MEHMET ŞAHİN
|GÜLEL
|ŞANLIURFA
|7
|MEHMET EMİN
|GÜVENÇ
|ŞANLIURFA
|8
|MUSTAFA
|DİRİER
|ŞANLIURFA
|9
|HÜSEYİN SİRHAN
|GÖKDOĞAN
|ŞANLIURFA
|10
|GÜLCAN
|CENGİZ
|ŞANLIURFA
|11
|MEHMET
|HAMCAN
|ŞANLIURFA
|12
|MEHMET
|YILDIRIM
|ŞANLIURFA
|13
|ÖMER FARUK
|AİŞEOĞLU
|ŞANLIURFA
|14
|İHSAN
|KAYA
|UŞAK
|1
|MUHAMMET
|GÜR
|UŞAK
|2
|DALYAN
|ÖZDEMİR
|UŞAK
|3
|TOLGA
|PİRİNÇCİ
|VAN
|1
|VAN
|2
|VAN
|3
|VAN
|4
|VAN
|5
|VAN
|6
|VAN
|7
|VAN
|8
|YOZGAT
|1
|LÜTFULLAH
|KAYALAR
|YOZGAT
|2
|ALİ
|KEVEN
|YOZGAT
|3
|İSMAİL
|YILMAZ
|YOZGAT
|4
|NAFİYE
|BALÇIK
|ZONGULDAK
|1
|EVRİM
|BALBALOĞLU
|ZONGULDAK
|2
|TOLGA
|GÖREN
|ZONGULDAK
|3
|MEHMET BATU
|MÜFTÜOĞLU
|ZONGULDAK
|4
|MUSTAFA ADİL
|ÖZKAN
|ZONGULDAK
|5
|RENDA
|OKAY
|AKSARAY
|1
|TURAN
|YALDIR
|AKSARAY
|2
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|AKSARAY
|3
|NACİYE
|AKKUŞ TÜRK
|AKSARAY
|4
|GÜRSEL
|KESKİN
|BAYBURT
|1
|KARABEY KADRİ
|KARAOĞLU
|KARAMAN
|1
|ATİLA
|ZORLU
|KARAMAN
|2
|ZİHNİ
|KOCAERKEK
|KARAMAN
|3
|FADİME
|HARMANİZİ
|KIRIKKALE
|1
|BÜLENT ŞÜKRÜ
|ALTINIŞIK
|KIRIKKALE
|2
|ORHAN
|KILIÇ
|KIRIKKALE
|3
|SEVİM
|PEHLİVANLI ÖZBEK
|BATMAN
|1
|BATMAN
|2
|BATMAN
|3
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|ŞIRNAK
|1
|ADİL
|ÖZÇINAR
|ŞIRNAK
|2
|NURETTİN
|İLÇİ
|ŞIRNAK
|3
|OSMAN
|FERFOOĞLU
|ŞIRNAK
|4
|DOĞUKAN
|YAYCI
|BARTIN
|1
|BARTIN
|2
|ARDAHAN
|1
|AYTEKİN
|KAYA
|ARDAHAN
|2
|NABİRE
|REÇBER
|IĞDIR
|1
|KEREM
|AKBULUT
|IĞDIR
|2
|TAMER
|BAŞARAN
|YALOVA
|1
|AYHAN
|KÜÇÜK
|YALOVA
|2
|ERSİN
|AKYÜZ
|YALOVA
|3
|ELİF
|AKYOL TOSUN
|KARABÜK
|1
|KÜBRA
|DURSUN
|KARABÜK
|2
|İSMAİL
|YALAV
|KARABÜK
|3
|OZAN
|CANYURT
|KİLİS
|1
|MUSTAFA
|ARAZ
|KİLİS
|2
|MUSTAFA
|POLAT
|OSMANİYE
|1
|ELİF
|LOĞOĞLU
|OSMANİYE
|2
|MEHMET
|DEMİR
|OSMANİYE
|3
|ADEM
|KIDIK
|OSMANİYE
|4
|FATİH
|KILINÇ
|DÜZCE
|1
|DÜZCE
|2
|DÜZCE
|3
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Kasımpaşa
|27
|32
|11. Sivasspor
|27
|31
|12. Antalyaspor
|26
|29
|13. Alanyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|26
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|30
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|28
|53
|5. Pendikspor
|29
|53
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Leeds United
|30
|32
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Crystal Palace
|30
|30
|16. Bournemouth
|30
|30
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|27
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|27
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Getafe
|28
|30
|15. Real Valladolid
|28
|29
|16. Cadiz
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|28
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|28
|13