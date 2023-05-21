İTO'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun ziyareti

Akit Medya'ya yangın felaketi sonrası geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor. İlk destek ziyaretini yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'in ardından, İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, Meclis Üyesi Gürbüz Aksu, Meclis Üyesi Erdal Cesar, Komite Üyesi Bülent Küçük ve Komite Üyesi Halil Çelik, yangında ağır hasar alan binaya gelerek yöneticilere geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

27 Nisan'da meydana gelen yangın felaketinden Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece'deki merkez binası ağır şekilde etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından 60 saat boyunca söndürülemeyen yangın felaketi, Akit Gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr gibi medya kuruluşlarını da büyük ölçüde etkiledi. Üçüncü haftasına giren felaket sürecinde, Akit Medya'ya destek ve geçmiş olsun ziyaretleri devam etmektedir.

İlk destek ziyaretini yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'in ardından İTO Meclisi de Akit Medya Grubu'nu ziyaret etti. İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, Meclis Üyesi Gürbüz Aksu, Meclis Üyesi Erdal Cesar, Komite Üyesi Bülent Küçük ve Komite Üyesi Halil Çelik, yangında ağır hasar alan binaya gelerek yöneticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret, binanın önünde kurulan geçici çadırda gerçekleşti. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek misafirlere teşekkür ettiler. Bu destek ve ziyaretler, Akit Medya Grubu'na moral verme ve dayanışma gösterme amacıyla gerçekleştirilmektedir.