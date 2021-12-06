İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında 'Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı' Paneli yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okuma Faaliyeti, kırkın üzerinde ilde başarı ile sürdürülmekte olup, milli ve manevi değerlere sahip, çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesiller yetiştirmeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anadolu Mektebi; özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele’nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilen 2021 yılında, faaliyetlerinin de bu konuda yoğunlaşmasına ve bünyesinde Mehmet Âkif okumaları yapan öğrencilerinin iller bazında hazırlanan panel programları aracılığı ile yazarı anlatmalarına öncelik vermiştir.

Bu kapsamda Anadolu Mektebi Ankara okuma grubunun hazırladığı "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı” konulu panel programı da 08 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenecektir.

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı” Ankara il panel programımıza katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.