İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, tedavileri devam eden hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.