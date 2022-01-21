İşte İstanbul'da saat saat kar durumu

İstanbul'un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar Cuma akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.