İşte 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı

Adnan Oktar cezaevinde imaj değişikliği yaptı. Sakallarını uzatan Oktar’ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu yazdı. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.

İşte o paylaşım;

Kaynak: Mynet