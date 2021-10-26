İşte 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından 1075 yıl hapis cezası olan Adnan Oktar hapishanede imaj değiştirdi. İşte o fotoğraf....
Genel 26.10.2021, 12:51 26.10.2021, 16:42
Adnan Oktar cezaevinde imaj değişikliği yaptı. Sakallarını uzatan Oktar’ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu yazdı. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.
İşte o paylaşım;
Kaynak: Mynet
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