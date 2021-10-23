İstanbullunun İETT çilesi devam ediyor
Son zamanlarda bakımsızlıktan arızalanan İETT otobüsleriyle mağdur olan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Son olarak Fatih'te bozulan İETT otobüsü vatandaşlarca itildi.
Genel 23.10.2021, 23:55
Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.
Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.
Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.
Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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