İstanbullulara güzel haber! Ücretsiz internet dönemi başladı
İstanbul, Yenikapı – Hacıosman metrosuna binen yolcular için ücretsiz Wi-Fi hizmeti başladı. Bu hattı kullanan vatandaşlar interneti artık ücretsiz kullanacak.
Genel 15.10.2021, 13:59 15.10.2021, 14:07
İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçti.
Yolcular İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.
Diğer metro hatlarında da ücretsiz internet hizmeti sağlanması için çalışmalar sürüyor.
TELEFON OPERATÖRLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Mobil internet sağlayıcı telefon operatörleri de onay sürecinin tamamlanmasının ardından, metrolarda hizmet vermeye başlayacak.
Yolcular, akıllı telefonlarıyla mobil internet hizmeti alabileceği gibi sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.
Kaynak: NTV
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