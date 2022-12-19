İstanbullular dikkat: İki köprü kapatılacak

Her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında, Atatürk Köprüsü ise 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.