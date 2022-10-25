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İstanbullular dikkat! 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ, İstanbul'un 5 ilçesinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ve kesinti saatleri şu şekilde...

Genel 25.10.2022, 13:53 25.10.2022, 14:04
İstanbullular dikkat! 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ, İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Esenler, Fatih ve Avcılar olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların yanı sıra, kesinti saatleri BEDAŞ'ın internet sitesinde şöyle sıralandı:

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 457. sk / SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 737., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 749., 751., 752., 753., 756., 757., 758., 759., 760., 762., 765., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 776., 780., 783., 784., 797., 812., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 288., 291., 295., 296. ÇIKMAZ sk bölgelerinde 25/10/2022 10:00:00 - 25/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN, 1.KARANFİL, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, KAYIN, NERGİS, TURUNÇ, ZAMBAK sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, SERİN sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah BUCAKBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, CAĞALOĞLU HAMAMI, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, DARÜSSAADE, EBUSSUUD, ERDOĞAN sk bölgelerinde 25/10/2022 10:00:00 - 25/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah DİKİCİ, ESKİ ÇUBUKÇU, GENÇAĞA, ŞİŞMANAĞA sk bölgelerinde 25/10/2022 14:00:00 - 25/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, ALO, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BABACAN, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLEK, DİŞÇİ, EFE, ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KESKİN, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, KÖŞK, LEYLAK, MEHTAP, MERT, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, SEVGİ, SEÇKİN, SIRMA, SU, TAVLA, TEKİN, TEL, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, İYİBAŞ, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 24/10/2022 23:00:00 - 25/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 57., 58., 59., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DERVİŞ, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELATAN, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, ERGÜL, ERGÜN, F23, FİRUZE, G-832, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, KIRLANGIÇ, KISA, KOBALT, KOCADERE, KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, MİKAİL, ONOK, PEHLİVAN, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVİNÇ, SEYİR, TALK, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUŞ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, bölgelerinde 25/10/2022 23:00:00 - 26/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#BEDAŞ #elektrik kesintisi
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