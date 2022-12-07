İstanbulkart kullananlar dikkat! 31 Aralık son gün

İstanbul'da toplu ulaşımda ve alışverişlerde kullanılan İstanbulkart'ın aktarma, ücret iadesi ve diğer kampanyalarından faydalanmak isteyenler, kartlarını kişiselleştirmesi gerekiyor. İstanbulkartlarını kişiselleştirmeyenler, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra toplu ulaşımda aktarma ve ücret iadesi yapamayacağı gibi alışverişlerdeki indirim kampanyalarından faydalanamayacak. İşte, İstanbulkart kişiselleştirme başvuru formu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbulkart kullanıcı sayısı 20 milyona yaklaştı. Toplu taşıma araçlarında seyahat etmenin yanı sıra İBB'nin BELTUR, Spor A.Ş., İSPARK gibi iştirak şirketleri ve zincir marketler ile Halk Bakkal'a üye bakkallarda alışveriş için kullanılan İstanbulkart'ın 1 Ocak 2023 tarihine kadar kişiselleştirilmesi isteniyor. İBB'nin verilerine göre şu an kişiselleştirilmiş İstanbulkart sayısı 3 milyon dolaylarında.

KİŞİSELLEŞTİRİLMEYEN İSTANBULKARTLAR NE OLACAK?

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek fakat İstanbulkart'a özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Kişiselleştirme işleminin sadece anonim İstanbulkartlara yapılması gerekiyor. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) sahiplerinin ise herhangi bir şey yapması gerekmiyor, onlar kampanyalardan faydalanmaya devam edecek.

İSTANBULKART (AKBİL) KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İBB'nin kisisellestirme.istanbulkart.istanbul internet sitesine giderek formda yer alan TC kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası bilgilerini doldurun. Ardından kaydet butonuna basın. Formu kaydettikten sonra İstanbulkart kişiselleştirme işlemi tamamlanacak.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemini ALO 153 Beyaz Masa'yı arayarak da gerçekleştirmek mümkün.

İSTANBULKART MOBİL UYGULAMASINDAN KİŞİSELLEŞTİRME YAPILIR MI?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, İstanbulkart mobil uygulamasından da yapılabilir.

Uygulamanın ana sayfasından 'kart ekle' alanından kişiselleştirmek istediğiniz kartı ekleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. İstanbulkart mobil uygulamasına girmek için adınız-soyadınız ve TC kimlik numaranızla kayıt olmanız gerektiğini hatırlatalım.