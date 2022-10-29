İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Son tarih açıklandı
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.
Genel 29.10.2022, 14:57 29.10.2022, 15:06
O tarihten önce İstanbulkart sahiplerinin kişiselleştirme yapması gerekiyor. Bu işlem İstanbulkart Mobil uygulaması veya web adresinden kayıt olunarak yapılıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ancak bu haktan yararlanabilmek için 'İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesi gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma. Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" uyarısı yapıldı.
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Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Beşiktaş
|11
|19
|7. Konyaspor
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|10
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Rizespor
|10
|17
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Boluspor
|9
|16
|9. Manisa FK
|9
|13
|10. Bandırmaspor
|10
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|17. Altay
|10
|8
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Espanyol
|12
|11
|14. Celta Vigo
|11
|11
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4