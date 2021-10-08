İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da 4 katlı bir binanın kumaş üretimi yapılan son katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Genel 08.10.2021, 07:22 08.10.2021, 07:38
Eyüpsultan'da kumaş üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Topçular Mahallesi İncirlik Sokak'ta 4 katlı bir binanın kumaş üretimi yapılan son katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerince caddede şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için mücadele etti.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin de destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı.
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