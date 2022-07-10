İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.
Genel 10.07.2022, 00:51 10.07.2022, 01:03
Akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.
Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.
Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
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|50
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|49
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|49
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|15. Adanaspor
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|45
|16. Kocaelispor
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|44
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|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|12
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|O
|P
|1. M.City
|38
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|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
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|56
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|52
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|38
|40
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|39
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|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
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|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|59
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|55
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|38
|48
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|47
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