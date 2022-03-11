İstanbul’da AVM'lerin açılış kapanış saatlerine kar düzenlemesi
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından AVM saatleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Genel 11.03.2022, 10:30 11.03.2022, 10:32
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün 19.00'da kapanacağını duyurdu.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından AVM saatleriyle ilgili açıklama yaptı. Avdagiç, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün 19.00'da kapanacağını belirtti.
Avdagiç açıklamasında, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.
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